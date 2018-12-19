Фейковый банкир снял все деньги с карты сумчанки

В Недригайловское отделение полиции обратилась 46-летняя жительница района. Полицейским она рассказала, что на ее мобильный позвонил так называемый работник службы безопасности банка и сообщил, что ее карточкой пытаются воспользоваться злоумышленники. Поэтому, под предлогом дополнительной защиты, выведал секретную информацию и полностью опустошил ее счет на сумму 3 тысячи гривен.
Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личности мошенника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте и помнить, что настоящие банкиры не выспрашивают подобной информации у своих клиентов и тем более не проводят никаких банковских операций по телефону. Подобные звонки поступают только от аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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