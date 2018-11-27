В Сумах на новый год копы избили сумчан (видео)

Последние применили к гражданам наручники и дубинки, пишет sumy.today.
Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб прокомментировал события так: «Патрульные ехали, увидели, как группа граждан нарушала общественный порядок. Экипаж сделал им замечание. Те не отреагировали, зато начали еще и высказываться нецензурной бранью в сторону инспекторов. На замечание никто не реагировал. Их пригласили в отдел полиции для составления админматериалов. Нарушители отказались, сказав, что никуда не собираются ехать, и в дальнейшем продолжали совершать противоправные действия. После этого к одному из них были применены спецсредства - наручники. Патрульные вызвали подмогу, пытались посадить в автомобиль нарушителя в наручниках. Другие начали сопротивляться, была применена палка резиновая, после чего их всех задержали, на всех составлены протоколы о задержании и административные материалы по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (появление в общественных местах в нетрезвом виде). Как пояснил инспектор, задержаны, немного протрезвев, уже в отделе извинились, признав, что были неправы».
В отделе отношении них вынесли постановления о привлечении к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Из-за искреннего раскаяния их вместо штрафов только предупредили.
Около 140 обработанных сообщений, более 150 спасенных из сугробов автомобилей и почти 15 случаев длительных регулировок дорожного движения: патрульных информируют...
Ко дню Святого Николая патрульные сдали компоненты крови для онкобольных детей....
Лишенного права управления и с признаками наркотического опьянения обнаружили сумские патрульные во время ночного патрулирования....
На дороге национального значения инспекторы обнаружили водителя грузовика с водительским удостоверением, которое имеет признаки подделки....
Патрульные задержали автомобиль, находящийся в розыске ГИС....