В Сумах на новый год копы избили сумчан (видео) 1 января в Сумах во дворе дома № 31 на улице Харьковской произошло столкновение между четырьмя сумчанами и двумя патрульными.

Последние применили к гражданам наручники и дубинки, пишет sumy.today.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб прокомментировал события так: «Патрульные ехали, увидели, как группа граждан нарушала общественный порядок. Экипаж сделал им замечание. Те не отреагировали, зато начали еще и высказываться нецензурной бранью в сторону инспекторов. На замечание никто не реагировал. Их пригласили в отдел полиции для составления админматериалов. Нарушители отказались, сказав, что никуда не собираются ехать, и в дальнейшем продолжали совершать противоправные действия. После этого к одному из них были применены спецсредства - наручники. Патрульные вызвали подмогу, пытались посадить в автомобиль нарушителя в наручниках. Другие начали сопротивляться, была применена палка резиновая, после чего их всех задержали, на всех составлены протоколы о задержании и административные материалы по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (появление в общественных местах в нетрезвом виде). Как пояснил инспектор, задержаны, немного протрезвев, уже в отделе извинились, признав, что были неправы».

В отделе отношении них вынесли постановления о привлечении к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Из-за искреннего раскаяния их вместо штрафов только предупредили.