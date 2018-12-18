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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47118

В новогоднюю ночь в Сумах ловили пьяных водителей (видео)

Прошло всего полчаса после полуночи, как экипаж патрульных на улице Владимирской остановил автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Общаясь с 41-летним водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в присутствии двух свидетелей. Результат - 1,14 промилле, что более чем 5 раз превышает допустимую норму. Полицейские составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Водителя отстранили от управления автомобилем.

А уже около 5 часов утра на улице Интернационалистов другой экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2103. Во время проверки документов стражи порядка установили, что 20-летний водитель вообще не имеет права управления, зато имеет признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей он отказался. К тому же патрульные также установили, что недавно суд лишил водителя права управления за езду в нетрезвом состоянии.

Стражи порядка составили на него административные материалы по ч.2 ст. 126 (не имеющему права управления) по ч. 2 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Водителя патрульные отстранили от управления автомобилем.

Право Пьяный за рулем

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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