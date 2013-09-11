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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:38158

В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика

Трагедия произошла в 9-этажке на ул. Бельгийской сегодня около 16.00.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Виктор Кушнир.

«В городе ЧП. В 9-этажке по ул. Бельгийская оборвался лифт. Подробностей не знаю. Когда проходил мимо, там стоит три полицейских машины, аварийная лифтовиков», - написал он.

Подробности позже…

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, в результате чрезвычайного происшествия погиб ребенок в возрасте около 3 месяцев. Открытое уголовное производство. Начато досудебное следствие.

 

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, в результате чрезвычайного происшествия погиб ребенок в возрасте около 2 месяцев. Открытое уголовное производство. Начато досудебное следствие.

Право Лифт

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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