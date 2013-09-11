В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Виктор Кушнир.
«В городе ЧП. В 9-этажке по ул. Бельгийская оборвался лифт. Подробностей не знаю. Когда проходил мимо, там стоит три полицейских машины, аварийная лифтовиков», - написал он.
Подробности позже…
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