В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика Трагедия произошла в 9-этажке на ул. Бельгийской сегодня около 16.00.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Виктор Кушнир.

«В городе ЧП. В 9-этажке по ул. Бельгийская оборвался лифт. Подробностей не знаю. Когда проходил мимо, там стоит три полицейских машины, аварийная лифтовиков», - написал он.

Подробности позже…

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, в результате чрезвычайного происшествия погиб ребенок в возрасте около 3 месяцев. Открытое уголовное производство. Начато досудебное следствие.

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, в результате чрезвычайного происшествия погиб ребенок в возрасте около 2 месяцев. Открытое уголовное производство. Начато досудебное следствие.