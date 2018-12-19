В Сумах масштабная авария на Курском мосту

Столкнулись несколько автомобилей, в результате столкновения затронули троллейбус, который в это время двигался по маршруту. Из-за аварии произошел затор, который заблокировал движение транспорта в обоих направлениях. Сейчас на пр. Курский стоят 4 троллейбуса. На период оформления аварии работниками патрульной полиции, коммунальный транспорт КП «Электроавтотранс» меняет направление движения троллейбусов № 7 и № 10 А. Троллейбусы будут курсировать по ул. Горького через «Железнодорожный вокзал», далее по маршруту, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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