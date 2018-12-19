В Сумах по факту гибели ребенка в лифте полиция открыла уголовное производство Происшествие произошло сегодня в 16 часов в многоэтажке по ул. Супруна. Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП, полиции города, следственно-оперативная группа. Во время проведения первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки домой, он завез коляску в лифт. Поднявшись на 9 этаж, вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался. Спасти ребенка не удалось.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.