В Сумах устанавливаются обстоятельства гибели 3-месячного малыша Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели 3-месячного мальчика.

Сведения в Едрей внесены 2 января 2019 по ч. 1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Досудебное следствие поручено следователям Сумского отдела полиции.

Трагедия произошла сегодня, 2 января 2019 года, около 16.10 в г.. Суммы по ул. Супруна. Предварительно установлено, что женщина с коляской поднялась на лифте на 9 этаж, когда она вышла на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

Как сообщил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, пока продолжаются первоочередные следственные действия, изымается необходимая документация с целью установления лиц, ответственных за техническую пригодность и эксплуатацию лифтов в указанной многоэтажке. Ход следствия находится на контроле прокуратуры Сумской.

Следует отметить, что области еще 31.01.2017 в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Миськсумилифт» и директора ООО, завладели бюджетными средствами в сумме 325 тыс. Грн., Выделенными на капитальный ремонт лифтов.

Директор ООО «Миськсумилифт» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, руководитель ООО. - по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Продолжается судебное разбирательство.