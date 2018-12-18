Сумчан приглашают на Рождество с копами

7 января ваш ребенок сможет:
- поиграть, «покрякать» и покататься в настоящем полицейском автомобиле;
- пообщаться с патрульными;
- посмотреть и примерить спецсредства, с которыми инспекторы ежедневно патрулируют город;
- получить новогодний сюрприз.
Вас ожидает много интересного, развлечений и сюрпризов.
В Сумах праздник пройдет с 11.00 до 14.00 в детском парке «Сказка».
1 января в Сумах во дворе дома № 31 на улице Харьковской произошло столкновение между четырьмя сумчанами и двумя патрульными....
5-7 січня до Сум з’їдеться молодь з усіх куточків України, щоб спільно обмінятися різдвяними традиціями....
Около 140 обработанных сообщений, более 150 спасенных из сугробов автомобилей и почти 15 случаев длительных регулировок дорожного движения: патрульных информируют...
Ко дню Святого Николая патрульные сдали компоненты крови для онкобольных детей....
Лишенного права управления и с признаками наркотического опьянения обнаружили сумские патрульные во время ночного патрулирования....