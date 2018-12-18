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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1681

Сумчан приглашают на Рождество с копами

Патрульная полиция приглашает всех на празднование Рождества.

7 января ваш ребенок сможет:

- поиграть, «покрякать» и покататься в настоящем полицейском автомобиле;

- пообщаться с патрульными;

- посмотреть и примерить спецсредства, с которыми инспекторы ежедневно патрулируют город;

- получить новогодний сюрприз.

Вас ожидает много интересного, развлечений и сюрпризов.

В Сумах праздник пройдет с 11.00 до 14.00 в детском парке «Сказка».

Общество Патрульная полиция Рождество

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