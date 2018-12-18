Сумчан приглашают на Рождество с копами Патрульная полиция приглашает всех на празднование Рождества.

7 января ваш ребенок сможет: - поиграть, «покрякать» и покататься в настоящем полицейском автомобиле; - пообщаться с патрульными; - посмотреть и примерить спецсредства, с которыми инспекторы ежедневно патрулируют город; - получить новогодний сюрприз. Вас ожидает много интересного, развлечений и сюрпризов. В Сумах праздник пройдет с 11.00 до 14.00 в детском парке «Сказка».