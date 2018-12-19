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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:0776

Движение по Курскому мосту возобновлено

В 19.55 движение по Курскому мосту в Сумах возобновили.

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс». Напомним: в 18.10 там произошла масштабная авария с участием четырех легковушек, маршрутки и троллейбуса.

Право Дтп Курский мост

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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