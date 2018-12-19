Движение по Курскому мосту возобновлено В 19.55 движение по Курскому мосту в Сумах возобновили.

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс». Напомним: в 18.10 там произошла масштабная авария с участием четырех легковушек, маршрутки и троллейбуса.