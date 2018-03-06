Лифт, в котором погиб 3-месячный мальчик в Сумах, отремонтировали летом 2017 года

Информация о том, что лифт должен был быть отремонтирован еще летом 2017 года, есть на Информационном портале Сумской городского совета. В новости за 24 марта 2017 года обнародованы графики ремонтов лифтов, пишет Sumy.Today.
Среди них и капитальный ремонт лифта в первом подъезде дома на ул. Супруна, 32/1, который должен быть сделан в июле 2017 года.
Именно здесь произошла трагедия, когда 3-месячный мальчик погиб в лифте, который неожиданно начал двигаться, когда коляску с ребенком из него пыталась вытащить его мать.
Согласно сайтом публичных закупок Prozorro, лифт до 31 августа 2017 года должен был быть отремонтирован ООО «Горсумылифт». На сайте spending.gov.ua отмечается, что за капремонт двух лифтов и ОДС в этом доме департамент уплатил ООО «Горсумылифт» более 245 тыс. грн.
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