Гибель малыша в лифте: в Сумах задержали директора и одного из сотрудников «Горсумылифта» Данные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение суток им будет сообщено о подозрении, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 2 января в доме 32/1 по улице Супруна в Сумах с девятого этажа сорвалась кабина лифта, в которой находилась детская коляскя с двухмесячным мальчиком. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 1 ст. 119 ч. «Убийство по неосторожности», в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин гибели младенца, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.