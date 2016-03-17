Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00116

Городские власти умудрились поставить забор повыше возле зловонной ямы в центре Сум

Вокруг разрытого канализационного коллектора на ул. Набережная р. Стрелка появился высокий забор.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Виктор Чех.

«Экологическое чудо, ароматную жемчужину центральной части города, спрятали от сумчан за высоким забором!!!

К счастью, эти коварные действия городских властей не помешают, жителям областного центра и в дальнейшем наслаждаться всей глубиной разнообразия букета ароматов этого рукотворного оазиса свежести!» - написал сумчанин.

Напомним: коллектор разрыли почти год назад, долго думали, что с ним делать, потом искали деньги, потом проводили тендер, теперь ждут весны, чтобы начать работы…

Общество Коллектор Яма на Набережной

По тематике

В Сумах отжил свое еще один коллектор
17.04.2018 17:10

В Сумах отжил свое еще один коллектор

Как сообщает пресс-служба КП «Горводоканал», сегодня сотрудниками предприятия выполняются аварийно-восстановительные работы на самотечном коллекторе по улице Шота Руставели....

13.04.2018 11:27

В Сумах для ремонта коллектора на Набережной р. Стрелка демонтируют МАФы (видео)

В Сумах на улице Набережная реки Стрелка проседает земля. Произошло это из-за поломки коллектора....

В Сумах авария на коллекторе
01.03.2018 13:59

В Сумах авария на коллекторе

При выполнении заявки на устранение засора канализационной сети было обнаружено разрушенный участок самотечного коллектора диаметром 400 мм на пересечении ул.Ярослава...

В Сумах меняют коллектор на СКД
26.07.2016 10:34

В Сумах меняют коллектор на СКД

КП «Горводоканал» продолжает выполнять плановые работы по реконструкции самотечных канализационных коллекторов....

На Сумщине не могут запустить новый коллектор из-за протестов жителей
17.03.2016 11:06

На Сумщине не могут запустить новый коллектор из-за протестов жителей

Власти обещают, что решение о запуске нового очистительного коллектора в селе Червоное Сумского района будет приниматься только совместно с громадой...

Новости

В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика (обновляется)
Вчера 18:38
На Сумщине за ночь выпало до 20 см снега (видео)
Сегодня 10:02
Городские власти умудрились поставить забор повыше возле зловонной ямы в центре Сум
Сегодня 10:00
Ночью в Шостке в общежитии угорела женщина
Сегодня 09:45
Сумчан приглашают на Рождество с копами
Сегодня 09:16
В новогоднюю ночь в Сумах ловили пьяных водителей (видео)
Сегодня 08:47
Фейковый банкир снял все деньги с карты сумчанки
Сегодня 08:05
Гибель малыша в лифте: в Сумах задержали директора и одного из сотрудников «Горсумылифта»
Сегодня 04:25
Лифт, в котором погиб 3-месячный мальчик в Сумах, отремонтировали летом 2017 года
Вчера 20:58
Движение по Курскому мосту возобновлено
Вчера 20:07
В Сумах устанавливаются обстоятельства гибели 3-месячного малыша
Вчера 19:16
В Сумах по факту гибели ребенка в лифте полиция открыла уголовное производство
Вчера 19:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.