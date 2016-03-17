Городские власти умудрились поставить забор повыше возле зловонной ямы в центре Сум Вокруг разрытого канализационного коллектора на ул. Набережная р. Стрелка появился высокий забор.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Виктор Чех.

«Экологическое чудо, ароматную жемчужину центральной части города, спрятали от сумчан за высоким забором!!!

К счастью, эти коварные действия городских властей не помешают, жителям областного центра и в дальнейшем наслаждаться всей глубиной разнообразия букета ароматов этого рукотворного оазиса свежести!» - написал сумчанин.

Напомним: коллектор разрыли почти год назад, долго думали, что с ним делать, потом искали деньги, потом проводили тендер, теперь ждут весны, чтобы начать работы…