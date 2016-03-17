Городские власти умудрились поставить забор повыше возле зловонной ямы в центре Сум

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Виктор Чех.
«Экологическое чудо, ароматную жемчужину центральной части города, спрятали от сумчан за высоким забором!!!
К счастью, эти коварные действия городских властей не помешают, жителям областного центра и в дальнейшем наслаждаться всей глубиной разнообразия букета ароматов этого рукотворного оазиса свежести!» - написал сумчанин.
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