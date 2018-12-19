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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Шостке в общежитии угорела женщина

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека.

Сегодня, 3 января, в 1:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на ул. Мира в г. Шостка. На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и автолестнице.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, возгорание произошло в одной из комнат на пятом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Во время проведения разведки в квартире на полу было обнаружено тело женщины.

В 2:01 пожар был локализован, предотвращено дальнейшее распространение огня, а в 2:08 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники 4-й государственной пожарно-спасательной части.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшей оказалась съемщица комнаты, личность женщины устанавливается. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Спасатели предупреждают: с начала года на Сумщине это первый случай гибели на пожаре. Поэтому для предупреждения возникновения возгорания в вашем доме проявляйте ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности, следите за состоянием электроприборов и не перегружайте электросеть, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре Шостка

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