На Сумщине за ночь выпало до 20 см снега (видео)

Наиболее интенсивные - на западе и севере области, где за прошедшие сутки выпало до 20 см снега, сообщает служба автомобильных дорог Сумской области.
Продолжаем обеспечивать проезд по дорогам государственного значения, добавили в ведомстве.
Об этом сообщили в Межрегиональном центре быстрого реагирования в Ромнах....
Проезд по дорогам государственного значения в Сумской области обеспечен, дорожное покрытие местами заснеженное....
В связи со сложной ситуацией на автомобильных дорогах с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов...
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания акцентировал внимание подчиненных на том, что нужно позаботиться о своевременном расчистке тротуаров...
В течение 25 декабря оперативно-спасательная служба Сумской области оказывала помощь жителям и гостям области, которые из-за ухудшения погодных условий оказались...