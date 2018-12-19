На Сумщине за ночь выпало до 20 см снега (видео) На всей территории Сумской области наблюдаются осадки в виде снега.

Наиболее интенсивные - на западе и севере области, где за прошедшие сутки выпало до 20 см снега, сообщает служба автомобильных дорог Сумской области. Продолжаем обеспечивать проезд по дорогам государственного значения, добавили в ведомстве.