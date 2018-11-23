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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:301

Новые нюансы получения субсидий

Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета обращает внимание сумчан на некоторые нюансы назначения жилищной субсидии.

В профильном структурном подразделении информируют, что в том случае, когда в жилом помещении (доме) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и / или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, жилищная субсидия в таком случае назначается по заявлению опекуна (попечителя).

Размер субсидии в таком случае рассчитывается исходя из размера пенсии в связи с потерей кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун (попечитель) на подопечных детей и / или на недееспособных лиц.

Размеры пенсии по случаю потери кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун (попечитель) на подопечных детей и / или на недееспособных лиц, не учитываются в совокупный доход опекуна (попечителя) в случае его обращения за назначением жилищной субсидии по зарегистрированному месту жительства.

Также следует отметить, что жилищная субсидия не назначается, если несовершеннолетние дети (кроме студентов дневной формы обучения, место жительства которых зарегистрировано в общежитиях), имея родителей, зарегистрированные в жилом помещении (доме) сами.

Общество Субсидии
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