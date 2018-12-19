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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:511

На Сумщине спасатели тушили два пожара в частных домах

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах.

2 января в 14:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Зеленый Гай в с. Белоярское Недригайловского района. О пожаре сообщил сын хозяйки дома, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что происходит горение кровли и перекрытия на площади до 20 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения жилого дома и хозяйственную постройку, расположенную рядом.

В 15:05 возгорание локализовали, а в 16:30 - полностью ликвидировали.

Похожий случай произошел и в Ахтырском районе. 3 января в 6:02 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Клубничной в г. Ахтырка. Сообщение поступило от хозяйки, которая увидела дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, проведенной разведкой было установлено, что горит 0,5 кв.м. кровли, существовала угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 6:10 возгорание локализовали, а в 6:45 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение обоих пожаров было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Ахтырка Недригайловский район Пожар
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