В Сумах пожарные спасли дом от огня (видео) 2 января в 15:57 в Службу спасения поступило сообщение, что в г. Сумы по ул. Чайковского горит летняя кухня.

По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 9 минут после получения сообщения на место происшествия прибыли пожарные. В этот момент пламя полностью охватило здание, стены которого извне и изнутри были утеплены горючим пенопластом. В любой момент мог загореться жилой дом, который находился на расстоянии до 2 м от горящей летней кухни.

В 16:34 пожар был локализован, в 17:11 ликвидирован, - пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом. Всего на тушение привлекалось 13 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.