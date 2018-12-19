На Сумщине в монастыре трактор задавил мужчину

Происшествие произошло 2 января в 13.00 в селе Сосновка Глуховского района. Там на территории мужского монастыря 48-летний водитель трактора «Т-16» не справился с управлением и совершил наезд на 29-летнего мужчину. В результате дорожной аварии, последний получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в скорой помощи.
По предварительным данным водитель трактора выезжал из гаража на гору, но из-за погодных условий не справился с управлением, в результате чего и совершил наезд на мужчину.
По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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