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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1317

На Сумщине в монастыре трактор задавил мужчину

В результате наезда трактора на 29-летнего мужчину, последний погиб.

Происшествие произошло 2 января в 13.00 в селе Сосновка Глуховского района. Там на территории мужского монастыря 48-летний водитель трактора «Т-16» не справился с управлением и совершил наезд на 29-летнего мужчину. В результате дорожной аварии, последний получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в скорой помощи.

По предварительным данным водитель трактора выезжал из гаража на гору, но из-за погодных условий не справился с управлением, в результате чего и совершил наезд на мужчину.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глуховский район Дтп Смертельное ДТП

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