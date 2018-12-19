Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Ковпака, 65 сегодня, 3 января, прекращено водоснабжение холодной воды в дома №№ 59, 61, 63, 65, 67 по ул. Ковпака.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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