Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Ковпака, 65 сегодня, 3 января, прекращено водоснабжение холодной воды в дома №№ 59, 61, 63, 65, 67 по ул. Ковпака.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.