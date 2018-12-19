Оперативники Шостки разоблачили воровку гироскутеров

В полицию с заявлением о краже обратился 41-летний частный предприниматель, которому сдает в аренду гироскутеры. Мужчина рассказал правоохранителям, что из его складского помещения, где они хранились, похищены три гироборда общей стоимостью более 16 000 гривен.
«Подробно опросив владельца похищенных электрических транспортных средств и проведя соответствующую проверку, сотрудники полиции установили подозреваемую, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ею оказалась 36-летняя знакомая заявителя, которая призналась в содеянном. По словам женщины, она несколько раз помогала владельцу убирать складское помещение, во время чего незаметно похищала дорогостоящие устройства, затем сдавала в ломбард».
Сейчас женщина раскаивается в содеянном, оправдывая свой проступок затруднительным финансовым положением. Она уже выкупила и вернула владельцу два гироскутера.
В полиции относительно подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направили в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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