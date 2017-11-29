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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели трижды проводили демеркуризацию

2 января в 8:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о том, что разбился ртутный медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из комнат квартиры многоэтажного дома по ул. Привокзальная в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, измерительный прибор был разбит в одной из комнат, из-за чего произошла утечка опасного вещества. Спасатели собрали около 2 г ртути и провели демеркуризацию.

В этот же день подобные случаи произошли на ул. Римского-Корсакова и проспекте Михаила Лушпы. Для проведения демеркуризации обоих помещениях привлекалось отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Помните! Ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ртуть
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