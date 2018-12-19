В Конотопе трамвай сошел с рельс (видео)

Видео в Фейсбуке опубликовал конотопчанин Игорь Левченко.
В результате наезда трактора на 29-летнего мужчину, последний погиб....
В 19.55 движение по Курскому мосту в Сумах возобновили....
Сегодня, 2 января, около 18:10 на Курском мосту в направлении центра города произошла ДТП....
На первом аппаратном совещании нового 2019 года секретарь Конотоского горсовета Татьяна Сизон акцентировала внимание начальников ЖЭКов на скорейшем погашении долгов...
На Черниговщине полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с двумя погибшими....