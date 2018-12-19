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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:521

В Конотопе трамвай сошел с рельс (видео)

Сегодня, 3 января, около 7:00 утра в Конотопе на улице Свободы с рельсов сошел трамвай.

Видео в Фейсбуке опубликовал конотопчанин Игорь Левченко.

Право Дтп Конотоп Трамвай
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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