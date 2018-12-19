Подробности массовой аварии на Курском мосту в Сумах (видео) В результате ДТП в Сумах повреждено шесть транспортных средств.

Происшествие случилось 2 января, около 18 часов, на улице Ремесленной.

37-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Sens, во время выполнения поворота не выбрал безопасную скорость движения, после чего, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где по очереди столкнулся с маршрутным транспортным средством Рута 25 и Hyundai Tucson. Далее он вернулся в свою полосу и столкнулся с троллейбусом, после чего вновь выехал на встречную и столкнулся с Volkswagen, который в свою очередь по цепной реакции столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Движение на мосту, где произошла масштабная автопроисшествие, на некоторое время было ограничено.

Водитель Daewoo Sens имел явные признаки алкогольного опьянения. В медицинском учреждении у него зафиксировали 1,23 промилле алкоголя, что более чем 6 раз превышает допустимую норму.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на гражданина административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. В дальнейшем движение было восстановлено.