Директору и электромонтеру «ГорСумылифта» грозит до 8 лет за решеткой Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Горсумылифт» и мастеру-электромонтеру указанного общества, преступные действия или бездействие которых привели к гибели 2,5-месячного младенца.

Напомним: трагедия произошла 2 января около 16.10 в г. Сцмы по ул. Супруна, 32/1. Предварительно установлено, что женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, возвращались с прогулки. Все вместе они поднялись на лифте на 9 этаж, а когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью, а лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

По результатам первоочередных следственных действий сотрудниками полиции и Управления защиты экономики в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры установлено, что капитальный ремонт указанного лифта проведен в октябре 2017 года с гарантийным сроком эксплуатации - 2 года. Однако уже через полгода от жителей подъезда начали поступать жалобы на его работу. При этом, руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Горсумылифт» не принял никаких действенных мер, чтобы устранить недостатки и обеспечить надлежащую эксплуатацию лифта.

Как выяснилось, 29 декабря 2018 года жители указанного подъезда еще раз пожаловались на некорректную работу подъемника. На вызов прибыл мастер-электромонтер «Горсумылифта», который осуществил вмешательство в автоматизированную систему работы лифта, что позволило ему движение с открытой дверью.

Руководителю и мастеру-электромонтеру ООО «Горсумылифт» инкриминируется ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка) УК Украины. Действия руководителя, кроме вышеупомянутой статьи, также квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Справка: подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.