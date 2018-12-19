Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5668

Директору и электромонтеру «ГорСумылифта» грозит до 8 лет за решеткой

Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Горсумылифт» и мастеру-электромонтеру указанного общества, преступные действия или бездействие которых привели к гибели 2,5-месячного младенца.

Напомним: трагедия произошла 2 января около 16.10 в г. Сцмы по ул. Супруна, 32/1. Предварительно установлено, что женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, возвращались с прогулки. Все вместе они поднялись на лифте на 9 этаж, а когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью, а лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

По результатам первоочередных следственных действий сотрудниками полиции и Управления защиты экономики в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры установлено, что капитальный ремонт указанного лифта проведен в октябре 2017 года с гарантийным сроком эксплуатации - 2 года. Однако уже через полгода от жителей подъезда начали поступать жалобы на его работу. При этом, руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Горсумылифт» не принял никаких действенных мер, чтобы устранить недостатки и обеспечить надлежащую эксплуатацию лифта.

Как выяснилось, 29 декабря 2018 года жители указанного подъезда еще раз пожаловались на некорректную работу подъемника. На вызов прибыл мастер-электромонтер «Горсумылифта», который осуществил вмешательство в автоматизированную систему работы лифта, что позволило ему движение с открытой дверью.

Руководителю и мастеру-электромонтеру ООО «Горсумылифт» инкриминируется ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка) УК Украины. Действия руководителя, кроме вышеупомянутой статьи, также квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Справка: подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Смерть в лифте

По тематике

Гибель малыша в лифте: в Сумах задержали директора и одного из сотрудников «Горсумылифта»
Сегодня 04:25

Гибель малыша в лифте: в Сумах задержали директора и одного из сотрудников «Горсумылифта»

Данные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение суток им будет сообщено о подозрении, после чего будет...

Лифт, в котором погиб 3-месячный мальчик в Сумах, отремонтировали летом 2017 года
Вчера 20:58

Лифт, в котором погиб 3-месячный мальчик в Сумах, отремонтировали летом 2017 года

Согласно данным системы Prozorro, на ремонт двух лифтов и ОДС в доме на ул. Супруна, 32/1, где сегодня произошла трагедия,...

В Сумах устанавливаются обстоятельства гибели 3-месячного малыша
Вчера 19:16

В Сумах устанавливаются обстоятельства гибели 3-месячного малыша

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели 3-месячного мальчика....

В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика (обновляется)
Вчера 18:38

В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика (обновляется)

Трагедия произошла в 9-этажке на ул. Супруна сегодня около 16.00....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.