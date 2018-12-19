В Сумах из-за протекающей крыши горел электрощиток

В связи с тем, что в доме протекает крыша, вода попала в щитовую, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Вовремя прибывшие спасатели ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на рядом расположенные квартиры.
Жильцы дома возмущены произошедшим и считают виновным ЖЭК «Сумытехнобудсервис», так как не раз обращались в обслуживающую организацию с требованием залатать крышу, пишет 0542.ua.
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