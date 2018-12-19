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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:281

В Сумах из-за протекающей крыши горел электрощиток

Сегодня, 3 января, в первом подъезде дома № 25 по ул. Ивана Сирко произошел пожар.

В связи с тем, что в доме протекает крыша, вода попала в щитовую, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Вовремя прибывшие спасатели ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на рядом расположенные квартиры.

Жильцы дома возмущены произошедшим и считают виновным ЖЭК «Сумытехнобудсервис», так как не раз обращались в обслуживающую организацию с требованием залатать крышу, пишет 0542.ua.

Общество Пожар
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