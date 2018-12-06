Какая погода ждет сумчан к концу недели

4 января без существенных осадков, температура ночью -4...- 9 градусов, днем -1...- 6 градусов.
5 января без существенных осадков, температура ночью -7...- 12 градусов, днем -2...- 7 градусов.
6 января без существенных осадков, температура ночью -10...- 15 градусов, днем -4...- 9 градусов.
7 января без существенных осадков, температура на протяжении суток -8...- 13 градусов.
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает об изменениях погоды....
В связи с выходом южного циклона 12-13 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия....
Областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью и утром во вторник, 11 декабря, в Сумах и области сохранится туман с...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает прогноз погоды на начало следующей недели....
В пятницу и на выходных Сумы и области ожидается неустойчивая погода, с колебаниями температуры и небольшими осадками....