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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:341

Какая погода ждет сумчан к концу недели

К концу недели и праздничные дни на Сумщине ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха, сообщает Сумской гидрометцентр.

4 января без существенных осадков, температура ночью -4...- 9 градусов, днем -1...- 6 градусов.

5 января без существенных осадков, температура ночью -7...- 12 градусов, днем -2...- 7 градусов.

6 января без существенных осадков, температура ночью -10...- 15 градусов, днем -4...- 9 градусов.

7 января без существенных осадков, температура на протяжении суток -8...- 13 градусов.

Общество Прогноз погоды
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