В Сумах автомобиль сбил фонарь

Прибыв на место, патрульные установили, что 39-летняя женщина на автомобиле Smart не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасную скорость, после чего выехала за пределы проезжей части, где наехал на опору линии электропередачи.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на женщину административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП и ст. 139 (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КоАП.
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