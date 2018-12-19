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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49162

В Сумах автомобиль сбил фонарь

3 декабря, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе.

Прибыв на место, патрульные установили, что 39-летняя женщина на автомобиле Smart не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасную скорость, после чего выехала за пределы проезжей части, где наехал на опору линии электропередачи.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на женщину административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП и ст. 139 (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КоАП.

Право Дтп

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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