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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0124

Спустя почти сутки городские власти соизволили высказаться насчет смерти ребенка в лифте

Городская власть сотрудничает со следствием в расследовании гибели ребенка в лифте, сообщается на сайте Сумской мэрии.

Руководство города сотрудничает с правоохранительными органами в деле расследования факта гибели ребенка в лифте многоэтажки по ул. Супруна.

В частности, предоставляется необходимая информация и документы о работе структурных подразделений, которые занимаются вопросами функционирования лифтового хозяйства.

Также городской голова Александр Лысенко издал распоряжение о проведении служебного расследования относительно возможного ненадлежащего исполнения должностными лицами департамента инфраструктуры города своих полномочий. Расследованием будет заниматься комиссия, которую возглавил заместитель городского головы Максим Галицкий, который отвечает за направление сотрудничества с правоохранительными органами. Работать она будет до 31 января.

С 4 января на время проведения служебного расследования директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Кроме того, мэр дал поручение департаменту социальной защиты населения рассмотреть вопрос оказания помощи семье погибшего ребенка.

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