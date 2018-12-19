Ахтырчанин потерял 20 тысяч, пообщавшись с фейковым банкиром С сообщением о мошенничестве на линию «102» обратился 63-летний житель Ахтырки.

Полицейским он рассказал, что на его мобильный позвонил мужчина, который представился работником банка и сообщил, что его карта заблокирована. Для ее разблокировки предложил назвать ему код, который придет ему на мобильный номер. Когда же владелец карточки согласился и принял предложение незнакомца, назвав ему секретную информацию, мужчине пришло другое смс уже о снятии со счета денег в сумме 20 000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведут поиски злоумышленника. Правоохранители еще раз предостерегают жителей области от подобных аферистов и советуют не доверять телефонным незнакомцам, которые выдают себя за работников банка, сотрудников полиции и т.п. Более того, не называть по телефону никакой секретной информации, коды, свои персональные данные или другую информацию, которой могут воспользоваться мошенники для проведения денежных операций. Помните, настоящие банковские работники никогда не звонят с подобными вопросами и не выспрашивают секретную информацию. Подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.