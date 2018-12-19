В Шостке на женщину упала сосулька

Женщина обратилась за медицинской помощью.
Как сообщили в Центральной районной больнице, медики провели осмотр, сделали рентген. К счастью, госпитализации не понадобилось.
В мэрии проинформировали, что будут разбираться в происшедшем. Подробностей пока нет, пишет Шостка.info.
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