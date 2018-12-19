В Шостке на женщину упала сосулька 2 января на 53-летнюю жительницу Шостки упала сосулька.

Женщина обратилась за медицинской помощью.

Как сообщили в Центральной районной больнице, медики провели осмотр, сделали рентген. К счастью, госпитализации не понадобилось.

В мэрии проинформировали, что будут разбираться в происшедшем. Подробностей пока нет, пишет Шостка.info.