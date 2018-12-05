Сумские копы поймали водителя с липовыми правами

31 декабря, патрулируя улицу Харьковскую, патрульные остановили автомобиль Audi, иностранной регистрации, за нарушение ПДД.
Во время проверки документов, а именно водительского удостоверения, полицейские установили, что срок его действия истек и имеет признаки подделки - вклеивание фотографии и нечеткий текст. Далее, по имеющимся базам, стражи порядка установили, что транспортное средство нелегально находится на территории Украины.
Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.
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