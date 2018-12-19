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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5481

Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки» запрошує сумчан

З 7 до 14 січня у м. Суми триватиме Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки».

У рамках фестивалю численні ресторанні заклади міста пропонуватимуть відвідувачам спеціально розроблені додаткові меню на базі автентичних слобожанських рецептів. Також проводитиметься онлайн-голосування за найкращу страву, у якому зможуть взяти участь усі охочі.

Заклади, які беруть участь у фестивалі: «Здибанка», «Іль де Франс», «Карпатська колиба», «Козацька броварня», «Simbiosi», «Старий млин», «Testo», «Шалена шкварка», «Шафран», «Family».

УВАГА! Відкриття фестивалю відбудеться 7 січня о 16 год. на ярмарку «Трибуна», стадіон Ювілейний, а не у Покровському сквері, як було заявлено раніше. У програмі: традиційний вертеп від колядників із різних міст України, різдвяні конкурси та розваги, гастро-ярмарок, гарячі напої.

Організатори фестивалю: Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації та громадська організація «Майстерня творчих ідей UrbanLys».

Досуг Гастрофест

По тематике

Яка на смак Сумщина? Сумчан запрошують на гастрофест
28.12.2018 12:41

Яка на смак Сумщина? Сумчан запрошують на гастрофест

З 7 до 14 січня у Сумах пройде Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки»...

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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