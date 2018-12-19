Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки» запрошує сумчан З 7 до 14 січня у м. Суми триватиме Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки».

У рамках фестивалю численні ресторанні заклади міста пропонуватимуть відвідувачам спеціально розроблені додаткові меню на базі автентичних слобожанських рецептів. Також проводитиметься онлайн-голосування за найкращу страву, у якому зможуть взяти участь усі охочі.

Заклади, які беруть участь у фестивалі: «Здибанка», «Іль де Франс», «Карпатська колиба», «Козацька броварня», «Simbiosi», «Старий млин», «Testo», «Шалена шкварка», «Шафран», «Family».

УВАГА! Відкриття фестивалю відбудеться 7 січня о 16 год. на ярмарку «Трибуна», стадіон Ювілейний, а не у Покровському сквері, як було заявлено раніше. У програмі: традиційний вертеп від колядників із різних міст України, різдвяні конкурси та розваги, гастро-ярмарок, гарячі напої.

Організатори фестивалю: Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації та громадська організація «Майстерня творчих ідей UrbanLys».