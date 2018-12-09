Информация для сумчан: ухудшение погодных условий в Украине

Днем 4 января будет идти снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье до 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков.
Жителей Сумщины просят отказаться от поездок в данные области, в частности в соседнюю Харьковскую, ведь такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.
В случае ухудшения погодных условий уже на территории нашей области без необходимости не выходите на улицу и воздержитесь от выездов за пределы населенных пунктов.
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