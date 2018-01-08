Сумы присоединились к акции одновременного выполнения колядки "Новая радость стала"

Именно ее 3 года назад выбрали для всеукраинской акции одновременного пения организаторы Всеукраинского фестиваля вертепов "Вертеп-фест", который проходит в Харькове в канун Старого нового года. Они поставили себе амбициозную цель - сделать так, чтобы в праздничные дни "Новую радость" запела вся страна. В этом году акция состоится 12 января в 14:30. Организаторы акции приглашают всех желающих сумчан в местный центр "Пласта" по адресу ул. Ливаневского, 26. Кроме того, в акции участвуют и отдельные села Сумской области - Новая Слобода и Кириковка.
В первый год акции - в 2017 году, - в ней принимали участие 3 города, в 2018 к ним добавились еще 3, а в 2019 к участию уже присоединились 30 городов и сел Украины и 5 стран - Великобритания, Австрия, Нидерланды, Польша и Германия. Организаторы приглашают все фестивали, которые будут проходить в эти дни, творческие коллективы и каждого неравнодушного человека принять участие во всеукраинской акции.
Уже третий год подряд во время "Вертеп-фестиваля" прозвучит над Украиной одна из самых известных колядок - «Новая радость стала». В 2017 году в трех городах - Харьков, Львов и Краматорск - состоялась первая акция совместного выполнения колядки, когда ровно в полдень на главных площадях городов сотни человек спели известные всем слова. В 2018 к ним присоединились еще 3 города - Хмельницкий, Каменец-Подольский и Тернополь. В этом году организаторы "Вертеп-фестиваля" получили подтверждение о привлечении к акции из 30 городов и сел Украины. В Харькове "Новая радость настала" состоится также 12 января в 14:30 на площади Свободы сразу после Парада вертепов на главной улице города.
"Мы координируемся с другими зимними фестивалями, центрами культуры других городов, с тем, чтобы в один день и время спеть вместе эту известную и любимую многими колядку, - делится главный координатор фестиваля, директор организатора" Вертеп-феста” "БО" БФ "Харьков с тобой "Елена Рофе-Бекетова. - Надеемся, что в ее исполнении в Харькове примут участие все участники вертеп-парада и "Новая радость" прозвучит более чем в 1000 голосов, к которым присоединятся другие города. Хотим, чтобы она звучала над Украиной и защищала всех как своеобразный купол добра и надежды, что накрывает нашу страну ".
К событию приобщаются творческие коллективы, общественные организации и государственные учреждения по всей Украины -.от Львова, Ивано-Франковска и Хмельницкого до Полтаву и Сум, а также Донецкой и Луганской областей(смотрите список городов-участников акции ниже).
В этом году присоединились к акции и Сумы - 12 января в 14:30 колядку "Новая радость стала" исполнят взрослые и дети сумского НСУ "Пласт". Организаторы акции приглашают всех желающих сумчан в местный центр "Пласта" по адресу ул. Ливаневского, 26. Кроме того, в акции участвуют и отдельные села Сумской области -. Новая Слобода и Кириковка.
"Мы делаем акцию" Новая радость стала "в первый раз и очень волнуемся, - признается координаторка акции в поселке Кириковка Валентина Литвин. - Приглашаем на 12 января в 14:30 людей в храм - местную церковь св. Михаила, чтобы там спеть хором. В подготовке к акции участвует и наш батюшка - отец Василий. Хотим собрать и детей, и взрослых вместе. К нам присоединились учителя - сейчас дети в школе разучивают слова колядки "Новая радость стала". Раздаем слова и взрослым - пусть учат вместе с детьми. Хотим этой акцией сплотить село, сплотить Украину - чтобы были мир, согласие. Хотим этой колядкой попросить Бога о мире для нашей страны. По селу уже ходят разговоры - все очень хотят приобщиться к этому делу. Поэтому очень ждем и готовимся ".
В этом году всеукраинская акция будет не только намного масштабнее, но и выйдет за пределы страны. К ней присоединяется молодежь из Германии и Польши, Великобритании, Австрии и Нидерландах . В польском городе Прошовице с согласия местного Муниципалитета будут петь колядку на большом городском фестивале.
"Эту акцию решил поддержать Международный молодежный европейский культурный центр, - рассказывает руководитель волонтеров" Вертеп-феста ", соучредитель ОО” Астерикс "Анжелика Ибрагим. - В Польше в 3-х городах - в Варшаве, Прошовице и Кракове, а в Германии в 2-х - в Берлине и Мюнхене будущие участники акции уже учат слова колядки "Новая радость настала" и увлеченно репетируют. Удивительно, что они совсем не знают украинского языка, но решительно настроены спеть вместе с Украиной ".
Каждый желающий может стать организатором всеукраинской акции в своем городе. А также можно присоединиться к ней, придя к выбранной локации в одном из городов-участников, скорее всего, это будет местный зимний фестиваль. Если по каким-то причинам это невозможно, то где бы вы ни были, предлагают организаторы, в субботу 12 января в 14.30 часов должны спеть "Новая радость стала", сделать во время пения видео-селфи, а затем разместить его на своей странице и странице Вертеп-Фест у Харкові в Фейсбуке и / или в Инстаграм с хэштегом # НоваРадисть, # ВертепФест2019.
"В современной жизни не хватает по-настоящему положительных, светлых новостей, - уверена руководитель и организатор проведения акции" Новая радость настала "в рамках фестиваля" Вертеп-фест "Ирина Голубева. -. Давайте вместе распространять эту самую искреннюю и светлую весть о рождении Сына Божьего. Поздравьте друг друга и присоединитесь к всеукраинской акции - пения колядки "Новая радость настала". Пусть звучит песня, которая объединяет в радости и является молитвой о счастье нашей славной Украины! ".
Организаторы призывают все фестивали, проходящие в эти дни, творческие коллективы и каждого неравнодушного человека принять участие во всеукраинской акции и ждут ваши заявки до 10 января по телефонам 097 630 7376, 066 823 9992или на электронную почту kharkiv_wu@ukr.net . Также организаторы приглашают всех желающих окунуться в настоящую праздничную атмосферу аутентичных украинских гуляний посетить 12 и 13 января "Вертеп-фест 2019" в Харькове.
Города, которые присоединились к акции:
Горячая линия организационного комитета: 066 823 9992 или 097 630 73 76
Ресурсы Вертеп-феста 2019:
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