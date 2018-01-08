Сумы присоединились к акции одновременного выполнения колядки "Новая радость стала" "Новая радость настала" -. одна из самых известных украинских колядок, соединившая в себе лучшие элементы религиозного и народного колядования.

Именно ее 3 года назад выбрали для всеукраинской акции одновременного пения организаторы Всеукраинского фестиваля вертепов "Вертеп-фест", который проходит в Харькове в канун Старого нового года. Они поставили себе амбициозную цель - сделать так, чтобы в праздничные дни "Новую радость" запела вся страна. В этом году акция состоится 12 января в 14:30. Организаторы акции приглашают всех желающих сумчан в местный центр "Пласта" по адресу ул. Ливаневского, 26. Кроме того, в акции участвуют и отдельные села Сумской области - Новая Слобода и Кириковка.

В первый год акции - в 2017 году, - в ней принимали участие 3 города, в 2018 к ним добавились еще 3, а в 2019 к участию уже присоединились 30 городов и сел Украины и 5 стран - Великобритания, Австрия, Нидерланды, Польша и Германия. Организаторы приглашают все фестивали, которые будут проходить в эти дни, творческие коллективы и каждого неравнодушного человека принять участие во всеукраинской акции.

Уже третий год подряд во время "Вертеп-фестиваля" прозвучит над Украиной одна из самых известных колядок - «Новая радость стала». В 2017 году в трех городах - Харьков, Львов и Краматорск - состоялась первая акция совместного выполнения колядки, когда ровно в полдень на главных площадях городов сотни человек спели известные всем слова. В 2018 к ним присоединились еще 3 города - Хмельницкий, Каменец-Подольский и Тернополь. В этом году организаторы "Вертеп-фестиваля" получили подтверждение о привлечении к акции из 30 городов и сел Украины. В Харькове "Новая радость настала" состоится также 12 января в 14:30 на площади Свободы сразу после Парада вертепов на главной улице города.

"Мы координируемся с другими зимними фестивалями, центрами культуры других городов, с тем, чтобы в один день и время спеть вместе эту известную и любимую многими колядку, - делится главный координатор фестиваля, директор организатора" Вертеп-феста” "БО" БФ "Харьков с тобой "Елена Рофе-Бекетова. - Надеемся, что в ее исполнении в Харькове примут участие все участники вертеп-парада и "Новая радость" прозвучит более чем в 1000 голосов, к которым присоединятся другие города. Хотим, чтобы она звучала над Украиной и защищала всех как своеобразный купол добра и надежды, что накрывает нашу страну ".

К событию приобщаются творческие коллективы, общественные организации и государственные учреждения по всей Украины -.от Львова, Ивано-Франковска и Хмельницкого до Полтаву и Сум, а также Донецкой и Луганской областей(смотрите список городов-участников акции ниже).

В этом году присоединились к акции и Сумы - 12 января в 14:30 колядку "Новая радость стала" исполнят взрослые и дети сумского НСУ "Пласт". Организаторы акции приглашают всех желающих сумчан в местный центр "Пласта" по адресу ул. Ливаневского, 26. Кроме того, в акции участвуют и отдельные села Сумской области -. Новая Слобода и Кириковка.

"Мы делаем акцию" Новая радость стала "в первый раз и очень волнуемся, - признается координаторка акции в поселке Кириковка Валентина Литвин. - Приглашаем на 12 января в 14:30 людей в храм - местную церковь св. Михаила, чтобы там спеть хором. В подготовке к акции участвует и наш батюшка - отец Василий. Хотим собрать и детей, и взрослых вместе. К нам присоединились учителя - сейчас дети в школе разучивают слова колядки "Новая радость стала". Раздаем слова и взрослым - пусть учат вместе с детьми. Хотим этой акцией сплотить село, сплотить Украину - чтобы были мир, согласие. Хотим этой колядкой попросить Бога о мире для нашей страны. По селу уже ходят разговоры - все очень хотят приобщиться к этому делу. Поэтому очень ждем и готовимся ".

В этом году всеукраинская акция будет не только намного масштабнее, но и выйдет за пределы страны. К ней присоединяется молодежь из Германии и Польши, Великобритании, Австрии и Нидерландах . В польском городе Прошовице с согласия местного Муниципалитета будут петь колядку на большом городском фестивале.

"Эту акцию решил поддержать Международный молодежный европейский культурный центр, - рассказывает руководитель волонтеров" Вертеп-феста ", соучредитель ОО” Астерикс "Анжелика Ибрагим. - В Польше в 3-х городах - в Варшаве, Прошовице и Кракове, а в Германии в 2-х - в Берлине и Мюнхене будущие участники акции уже учат слова колядки "Новая радость настала" и увлеченно репетируют. Удивительно, что они совсем не знают украинского языка, но решительно настроены спеть вместе с Украиной ".

Каждый желающий может стать организатором всеукраинской акции в своем городе. А также можно присоединиться к ней, придя к выбранной локации в одном из городов-участников, скорее всего, это будет местный зимний фестиваль. Если по каким-то причинам это невозможно, то где бы вы ни были, предлагают организаторы, в субботу 12 января в 14.30 часов должны спеть "Новая радость стала", сделать во время пения видео-селфи, а затем разместить его на своей странице и странице Вертеп-Фест у Харкові в Фейсбуке и / или в Инстаграм с хэштегом # НоваРадисть, # ВертепФест2019.

"В современной жизни не хватает по-настоящему положительных, светлых новостей, - уверена руководитель и организатор проведения акции" Новая радость настала "в рамках фестиваля" Вертеп-фест "Ирина Голубева. -. Давайте вместе распространять эту самую искреннюю и светлую весть о рождении Сына Божьего. Поздравьте друг друга и присоединитесь к всеукраинской акции - пения колядки "Новая радость настала". Пусть звучит песня, которая объединяет в радости и является молитвой о счастье нашей славной Украины! ".

Организаторы призывают все фестивали, проходящие в эти дни, творческие коллективы и каждого неравнодушного человека принять участие во всеукраинской акции и ждут ваши заявки до 10 января по телефонам 097 630 7376, 066 823 9992или на электронную почту kharkiv_wu@ukr.net . Также организаторы приглашают всех желающих окунуться в настоящую праздничную атмосферу аутентичных украинских гуляний посетить 12 и 13 января "Вертеп-фест 2019" в Харькове.

Города, которые присоединились к акции:

Винница, КУ «Винницкий областной центр народного творчества»

Днепр, Управление культуры, национальностей и религий (ОГА)

Житомир, Управление культуры и туризма (ОГА), КЗ «Житомирский областной Центр народного творчества»

Запорожье, Запорожский детский языковой клуб "Соловьята"

Запорожская обл., г. Токмак, ОО "Институт общественного развития" Ортега-и-Гассет ", центральная площадь у дома культуры

Каменец-Подольский, Фестиваль «От Николая до Иордана», площадь Возрождения, 1

Киев, КЗ «Киевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы» Киевского областного совета, КЗ «Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований»

Краматорск, КУ культуры «Донецкий областной учебно-методический центр культуры»

Кременчуг, новогодняя елка, площадь Победы

Кропивницкий, Департамент культуры, туризма и культурного наследия (ОГА), Областной Центр народного творчества

Луцк, Департамент инфраструктуры и туризма (ОГА), Областной научно-методический центр культуры

Львов, Международный фестиваль-конкурс культуры и искусств «УКРАИНСКИЙ Коляда 2019»

Мостиска, Львовская область, НСОУ "Пласт", площадь Героев Небесной Сотни

Яворов, Львовская область, НСОУ "Пласт", у елки на площади Рынок

Хыров, Львовская область, НСОУ "Пласт", Центральная площадь у памятника Шевченко

Николаев, КЗ «Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы»

Мукачево Закарпатская область, коллектив Фестиваля "Красное Гроздь", в центре города

Полтава, Департамента культуры и туризма (ОГА), КУ «Областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы» Полтавского областного совета

Ровно, КЗ «Ровенский областной центр народного творчества» Ровенского областного совета

Северодонецк, КУ «Луганский областной центр народного творчества»

Сумы, Отдел продвижения и туризма (ОГА), КЗ «Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств» Сумского областного совета, НСУ “Пласт”, вул. Ливаневского, 26

с. Новая Слобода Сумская обл., Мистерия Рождественского праздника: «Луна музеем Коляда!»

с. Кириковка Сумская обл., Кириковский дом культуры, возле церкви или в церкви (по погоде) - Свято-Михайловская церковь

Тернополь, Мистерия Рождественского праздника: «Луна музеем Коляда! ..», «Елка мэра», Тернопольский областной методический центр народного творчества

Ужгород, КУ «Областной организационно-методический центр культуры»

Харьков, БО «Благотворительный фонд« Харьков с тобой », площадь Независимости

Бугаевка, Харьковская область, Бугаевский лицей

Изюм, Харьковская область, Изюмская РГА

Херсон, КЗ «Херсонский областной Центр народного творчества» Херсонского областного совета, на городском зимнем фестивале народных традиций "Щедрый вечер, добрый вечер".

Хмельницкий, Фестиваль "Художественная зима в Хмельницком", Хмельницкий областной совет

Черкассы, Департамент культуры и взаимосвязей с общественностью (ОГА)

Черновцы, Учебно-методический центр культуры Буковины

Чернигов, Управление культуры (ОГА), Департамент культуры и туризма, национальностей и религий (ОГА), КЗ «Областной центр народного творчества» Черниговского областного совета.

Горячая линия организационного комитета: 066 823 9992 или 097 630 73 76

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