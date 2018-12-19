В Сумах городские власти ищут крайнего в смерти ребенка в лифте

Профильный заместитель городского головы Александр Журба отметил, что необходимо разобраться, в чем была причина самопроизвольного пуска лифта.
По словам Александра Журбы, все лифты, которые были отремонтированы и запущены в сумских многоэтажках прошли соответствующую экспертизу, получили выводы экспертно-технического центра (ЭТЦ) и разрешения на эксплуатацию, пишет сайт мэрии.
«Заказчиком капитального ремонта был департамент инфраструктуры города. Однако договор между поставщиками услуг по обслуживанию домов заключался между тремя сторонами: ООО «УК «Домком Сумы», КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ООО «Горсумылифт». Сейчас необходимо разобраться, в чем была причина самопроизвольного пуска лифта», - отметил Александр Журба.
Попутно чиновник подчеркнул: «Уже нет такого понятия как «балансодержатель». На сегодняшний день все жильцы дома является его совладельцами. Но ввиду того, что у них нет специалистов, которые бы отвечали за лифтовое хозяйство, они нанимают обслуживающую организацию, которая в дальнейшем заключает договор на содержание и обслуживание подъемника в их доме».
Также заместитель городского головы рассказал, что перед тем как начать капитально ремонтировать лифт необходимо получить экспертное заключение, которое служит основой для разработки сметной документации, также подвергается экспертизе. На основе нее и проводится капитальный ремонт.
Как только ремонт лифта завершается, его должен принять ЭТЦ и дать положительный или отрицательный вывод. Согласно последней получается разрешение на эксплуатацию подъемника.
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