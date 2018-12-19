За два дня Нового года полиция Сумщины раскрыла четыре кражи С начала года полиция зарегистрировала семь преступлений, связанных с кражами чужого имущества, четыре из которых раскрыла.

Работники Сумского районного отдела полиции установили личности трех мужчин 55-ти, 48-ми и 29-ти лет, совершивших ряд краж на территории района.

Так, еще в ноябре злоумышленники, находясь возле села Великие Вильмы путем свободного доступа похитили металлическую бочку ЦПА-30, принадлежащей одной из агрофирм. Ущерб нанесенный ворами составляет 50 000 гривен. В декабре они же умудрились похитить автомобильные весы стоимостью 6400 гривен с предприятия в поселке Сад.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие краж, полиция разоблачила 19-летнего жителя Тростянецкого района, который летом совершил по меньшей мере две кражи чужого имущества в дачном кооперативе «Журавлиный» неподалеку от села Стенки. Воспользовавшись тем, что хозяйка работала на участке, а двери в своей домик оставила открытыми, злоумышленник проник внутрь и украл кошелек с деньгами в сумме 300 гривен, а впоследствии еще и рюкзак и сумку с личными вещами.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.