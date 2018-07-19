С 1 января увеличена сумма алиментов Согласно инициированного Минюстом закона с народным названием #ЧужихДітейНеБуває суд не может определить ребенку размер алиментов меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до принятия изменений было 30%).

С 1 января 2019 года в связи с увеличением прожиточного минимума для детей, увеличился и минимальный гарантированный размер алиментов: для ребенка дo 6 лет с 1 января пo 30 июня прожиточный минимум составляет 1626 гривен, с 1 июля пo 30 ноября - 1699 гривен, с 1 декабря - 1779 гривен; для детей возрастом от 6 дo 18 лет: с 1 января пo 30 июня - 2027 гривен, с 1 июля пo 30 ноября - 2118 гривен, с 1 декабря - 2218 гривен.

Напомним, защищая права детей на своевременное и полное получение алиментов, юстицией Сумщины в 2018 году в пользу детей области было взыскано 135 млн гривен, что больше чем в два раза превышает показатели предыдущего года.