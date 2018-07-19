Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5290

С 1 января увеличена сумма алиментов

Согласно инициированного Минюстом закона с народным названием #ЧужихДітейНеБуває суд не может определить ребенку размер алиментов меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до принятия изменений было 30%).

С 1 января 2019 года в связи с увеличением прожиточного минимума для детей, увеличился и минимальный гарантированный размер алиментов: для ребенка дo 6 лет с 1 января пo 30 июня прожиточный минимум составляет 1626 гривен, с 1 июля пo 30 ноября - 1699 гривен, с 1 декабря - 1779 гривен; для детей возрастом от 6 дo 18 лет: с 1 января пo 30 июня - 2027 гривен, с 1 июля пo 30 ноября - 2118 гривен, с 1 декабря - 2218 гривен.

Напомним, защищая права детей на своевременное и полное получение алиментов, юстицией Сумщины в 2018 году в пользу детей области было взыскано 135 млн гривен, что больше чем в два раза превышает показатели предыдущего года.

Общество Алименты

По тематике

15.08.2018 10:45

Накапливать долги перед сыном сумчанину помешало усиление законодательства

Сумчанин задолжал своему сыну Давиду более 77 000 гривен алиментов и дальше продолжал бы без зазрения совести накапливать долг перед...

08.08.2018 09:16

Двое сумчан оплатили своим детям алименты почти на 100 тысяч

Два жителя Сум на себе ощутили силу закона #ЧужихДітейНеБуває....

07.08.2018 17:14

Юстиция заставила отца поделиться доходами от аренды земли с собственным ребенком

На Белопольщине отец, имея неплохие доходы от передачи земельного участка в аренду, не платил алименты своему ребенку....

07.08.2018 12:15

Чтобы выехать за границу, тростянчанину пришлось оплатить 65 тысяч алиментов

Житель Тростянца изрядно удивил и одновременно порадовал свою бывшую жену, так как погасил алиментную задолженность, которая достигла 65 тыс. гривен,...

19.07.2018 17:45

С начала года в пользу детей Сумщины взыскано более 56 млн гривен алиментов

Последние случаи - более 43 тыс. гривен перед дочерью Вероникой и почти 74 тыс. грн перед сыном Сергеем задолжали два...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.