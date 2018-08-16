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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35113

На начальника сумской колонии составили протокол о коррупции

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, протокол был составлено 2 января управлением защиты экономики Сумской области.

Начальника Сумской исправительной колонии № 116 Анатолия Гамалея полицейские подозревают в совершении административной коррупции. А именно: неуведомлении о наличии реального конфликта интересов и совершении действий в условиях такого конфликта, пишет Sumy.Today.

Речь идет о премировании его жены в декабре 2016 и январе 2017 года, которая работала в отделе коммунально-бытового обеспечения колонии. Протокол составлен по ч. 1 и 2 ст. 175-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Является ли начальник колонии коррупционером, установит Ковпаковский райсуд Сум.

Право Анатолий Гамалей Колония № 116 Коррупция

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