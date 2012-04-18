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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:1770

В Сумах ищут извращенца, который пытался совратить двух девочек

В Сумах 10- и 11-летняя девочки пожаловались в полицию на извращенца.

Сегодня, 3 января, на ул. Новоместенской к двух девочкам 10 и 11 лет подошел неизвестный мужчина и завел непристойное разговор, после чего обнажил свой половой орган. Девочки убежали, и сами позвонили в полицию. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Sumy.Today.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, в ЕРДР по данному факту сейчас вносятся сведения. Уголовное производство открывается по ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних). Извращенца разыскивает полиция.

Право Совращение малолетних

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