В Сумах состоялись Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту В конце декабря в бассейне «Олимпийский» Сумского государственного университета состоялись традиционные Всеукраинские открытые соревнования по судомодельному спорту.

За кубок СумГУ соревновались 37 участников из Киева, Харькова, Днепра, Полтавы, Кременчуга, Херсона, Сум и Глухова. Высокие результаты показали судномоделисты Глуховского городского центра внешкольного образования. Первое место в классе «Eco mini team» завоевали Кирилл Туман, Дмитрий Борщ и Иван Науменко. Золото в классе «Eco mini» (юниоры) получил Дмитрий Борщ. В классе «Mini МОNO» третье место занял ассистент кафедры прикладного материаловедения и технологии конструкционных материалов СумГУ Павел Руденко, пишет сайт вуза.