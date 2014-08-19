В Сумах состоялись Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту

За кубок СумГУ соревновались 37 участников из Киева, Харькова, Днепра, Полтавы, Кременчуга, Херсона, Сум и Глухова.
Высокие результаты показали судномоделисты Глуховского городского центра внешкольного образования. Первое место в классе «Eco mini team» завоевали Кирилл Туман, Дмитрий Борщ и Иван Науменко. Золото в классе «Eco mini» (юниоры) получил Дмитрий Борщ. В классе «Mini МОNO» третье место занял ассистент кафедры прикладного материаловедения и технологии конструкционных материалов СумГУ Павел Руденко, пишет сайт вуза.
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