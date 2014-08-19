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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:422

В Сумах состоялись Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту

В конце декабря в бассейне «Олимпийский» Сумского государственного университета состоялись традиционные Всеукраинские открытые соревнования по судомодельному спорту.

За кубок СумГУ соревновались 37 участников из Киева, Харькова, Днепра, Полтавы, Кременчуга, Херсона, Сум и Глухова.

Высокие результаты показали судномоделисты Глуховского городского центра внешкольного образования. Первое место в классе «Eco mini team» завоевали Кирилл Туман, Дмитрий Борщ и Иван Науменко. Золото в классе «Eco mini» (юниоры) получил Дмитрий Борщ. В классе «Mini МОNO» третье место занял ассистент кафедры прикладного материаловедения и технологии конструкционных материалов СумГУ Павел Руденко, пишет сайт вуза.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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