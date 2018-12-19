В Сумах только четверть лифтов ездят законно

Облгосадминистрация настаивает, чтобы Сумской горсовет провел служебное расследование относительно действий должностных лиц, ответственных за безопасную работу лифтового хозяйства города.
Об этом заявил глава облгосадминистрации Николай Клочко во время совещания с представителями правоохранительных и проверяющих органов, расследующих причины аварии лифта в одной из многоэтажек в городе Сумы.
«Я сегодня разговаривал с главой Государственной службы Украины по вопросам труда Романом Чернегой, и он заверил меня, что будет следить за ходом событий лично, - отметил Николай Клочко. - Меня вообще удивляет, что вскоре после капитального ремонта лифта были четыре жалобы от жильцов дома по его неисправности. Возникает вопрос: как осуществлялся капитальный ремонт? Почему не было соответствующей реакции на жалобы жителей? И вообще облгосадминистрация неоднократно поднимала вопрос о состоянии лифтов в областном центре, в частности, мы акцентировали внимание на этой проблеме на одном из последних заседаний коллегии».
Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время проверки облгосадминистрацией осуществления исполнительными органами Сумского городского совета делегированных полномочий в мае 2018 года в акте проверки были отражены ряд нарушений требований нормативно-правовых актов по эксплуатации лифтов в г. Сумы, в том числе проведение некачественного ремонта и ненадлежащего содержания лифтов. Доходит до того, что отремонтированные лифты останавливаются почти на второй день после запуска.
«Вышеуказанное свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны Сумского городского совета и его исполнительных органов за организацией работ по капитальному ремонту, замене и модернизации лифтов, которые эксплуатируются в жилищном секторе, не осуществляется контроль за качеством проведенного капитального ремонта, - отметил Дмитрий Живицкий. - В акте проверки осуществления делегированных полномочий было отмечено, что только 25% всех лифтов в городе Сумы работают законно и безопасно, другие - провоцируют аварии и несчастные случаи».
Чиновник назвал лифтовое хозяйство города Сумы миной замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и привести к еще большим жертвам.
«Это беспредел, когда городские власти не в состоянии контролировать нормально, как проводятся капитальные ремонты и техническое обслуживание лифтов. И как следствие - такие вот ужасные случаи», - отметил Дмитрий Живицкий.
Руководство облгосадминистрации настаивает на том, чтобы по результатам работы комиссии по расследованию несчастного случая городской совет провел служебное расследование в отношении действий должностных лиц, ответственных за безопасную работу лифтового хозяйства города. А правоохранительные органы с особым вниманием исследовали именно этот случай и найти всех причастных к халатности, которая привела к аварии.
«Виновные в трагической аварии лифта, в результате которого погиб ребенок, должны быть найдены и привлечены к ответственности», - подчеркнул глава Сумской ОГА Николай Клочко.
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