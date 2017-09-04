За ночь коммунальщики «осушили» лужу в центре Сум После публикации в интернете фото двухметровой лужи и сгребенных сугробов на переходе через ул. Ильинскую в районе «Укртелекома» городские власти заметили таки, что пора присутпать к работе после новогодних праздников.

Уже ночью сугробы были частично разгребены, и лужа стекла в ливневку. Фото на своей странице в Фейсбуке выложил сумчанин Виктор Чех. «Работа кипит!» - подписал он фото, сделанное примерно в 22.00.