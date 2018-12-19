Глава Сумского облсовета выразил соболезнования семье погибшего в лифте малыша По словам Владимира Токаря, почти половина подъемников в Сумах отслужила 25-летний срок, а значит должна быть заменена или капитально отремонтирована.

Впрочем, на конец 2018 года, в Сумах 300 лифтов остались неисправны.

Буквально 27 декабря, давая комментарий местным СМИ, Владимир Токарь сказал в своем интервью: «В Чернигове, если не работает лифт, это чрезвычайное происшествие. У нас этому не уделяют должного внимания... Как хозяйственникам местной власти, в первую очередь, надо определиться, что должно быть в приоритете. А это - медицина, крыши, лифты и т.д. В нашем городе в приоритете только плитка во дворах».

«Это - нежелание заботиться о сумчанах, - уверен глава областного совета. В докладной записке по выполнению бюджета Сум за 9 месяцев прошлого года, говорится, что на благоустройство Сум, куда входит укладка плитки, потрачено 209 млн грн. На лифты - 18 млн. грн. Разницу чувствуете? На ремонт водопроводных систем, которые изношены на 80%, потрачено лишь 12 млн грн, а на жилой фонд - 14 млн грн».

Чиновник акцентировал внимание, что за последние 5 лет, в горсовете увеличился штат на 224 человека. У городского головы Сум - 7 заместителей (больше только в Киевском городском совете), но работа от этого лучше не стала и это показывают печальные примеры.

«Я выражаю соболезнования семье погибшего младенца, - сказал Владимир Николаевич. - Это - непоправимая потеря и горе для семьи. Обращаюсь к правоохранительным органам самым объективным образом подойти к расследованию этой трагедии и наказать виновных».

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко до сих пор не высказался поп оводу трагедии.