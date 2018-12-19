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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0462

На Сумщине копы остановили пьяного водителя джипа

На автодороге национального значения патрульные обнаружили водителя внедорожника с признаками алкогольного опьянения.

Обеспечивая безопасность дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово Ахтырского района, что на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», за нарушение ПДД, экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Во время общения с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения.

На водителя патрульные оформили админматериал по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП и отстранили от управления автомобилем.

С начала года патрульные Сумщины составили 10 административных материалов за управление в состоянии опьянения.

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