На Сумщине копы остановили пьяного водителя джипа На автодороге национального значения патрульные обнаружили водителя внедорожника с признаками алкогольного опьянения.

Обеспечивая безопасность дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово Ахтырского района, что на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», за нарушение ПДД, экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Во время общения с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения.

На водителя патрульные оформили админматериал по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП и отстранили от управления автомобилем.

С начала года патрульные Сумщины составили 10 административных материалов за управление в состоянии опьянения.