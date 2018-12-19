На Сумщине копы остановили пьяного водителя джипа

Обеспечивая безопасность дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово Ахтырского района, что на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», за нарушение ПДД, экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee.
Во время общения с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения.
На водителя патрульные оформили админматериал по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП и отстранили от управления автомобилем.
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