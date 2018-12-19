Конотопчанин зарезал сына сожительницы

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 34-летнему подозреваемому в нанесении смертельного удара сыну своей сожительницы избрана мера пресечения - содержание под стражей без права на залог. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Трагедия произошла в конце декабря в г. Конотоп. Сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения ударил ее сына ножом в живот. На следующий день от полученного ранения 26-летний потерпевший скончался в больнице.
«Когда приехали медики и полиция, мужчина сообщил, что пострадавший получил ранение на улице, когда ходил в магазин. Однако собранные в ходе следствия доказательства опровергли его показания», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.
За содеянное подозреваемому, который до этого уже был неоднократно судим, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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