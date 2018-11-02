Сумской СИЗО получил гуманитарную помощь 3 января государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» получило гуманитарную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Представители Красного Креста с целью улучшения медицинского и вещевого обеспечения осужденных и заключенных содержащихся в учреждении предоставили гуманитарную помощь в виде костылей, кресла-коляски, ходунков, теплых вещей и 10 одеял. Указанные вещи будут использованы для нужд осужденных и заключенных.

Начальник учреждения Игорь Яковлев отметил, что предоставленная помощь будет способствовать улучшению вещевого обеспечения лиц, находящихся в камерах, а медицинское оборудование поможет лицам, которые в этом нуждаются.