На Сумщине гость обокрал хозяйку

Сообщение о краже в дежурную часть Путивльского отделения полиции поступило от 41-летней жительницы района. Она сообщила, что после гостин знакомого, который временно у нее жил, из ее сумки пропали деньги в сумме 100 долларов США.
«Подозреваемым оказался 32-летний приятель заявительницы, - комментирует ситуацию Оксана Федченко, начальник Путивльского отделения полиции. - Разыскали его у приятеля, с которым тот уже несколько дней отдыхал. В содеянном он сознался. Рассказал правоохранителям, что не собирался обворовывать свою знакомую, пока не узнал, что у нее есть деньги. Поэтому, пока хозяйка была занята домашними делами, он взял ее сумку и из кошелька украл деньги. После чего поехал в город, обменял их на гривны и пошел тратить».
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
С начала года полиция зарегистрировала семь преступлений, связанных с кражами чужого имущества, четыре из которых раскрыла....
Пытаясь улучшить свое финансовое положение, 36-летняя жительница Шостки похитила из складского помещения своего знакомого три гироскутера, которые сдала в ломбард....
43-летний житель Белополья, найдя чужой кошелек с банковской карточкой, не придумал ничего лучшего, как попытаться снять с нее средства....
В поисках денег на собственные нужды 39-летний житель одного из сел Шосткинского района дважды обокрал дом своего односельчанина и украл...
Работники полиции охраны задержали двух сумчан по подозрению в совершении кражи могильной ограды....