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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5897

На Сумщине гость обокрал хозяйку

Житель Путивльского района украл 100 долларов США из дома 41-летней женщины.

Сообщение о краже в дежурную часть Путивльского отделения полиции поступило от 41-летней жительницы района. Она сообщила, что после гостин знакомого, который временно у нее жил, из ее сумки пропали деньги в сумме 100 долларов США.

«Подозреваемым оказался 32-летний приятель заявительницы, - комментирует ситуацию Оксана Федченко, начальник Путивльского отделения полиции. - Разыскали его у приятеля, с которым тот уже несколько дней отдыхал. В содеянном он сознался. Рассказал правоохранителям, что не собирался обворовывать свою знакомую, пока не узнал, что у нее есть деньги. Поэтому, пока хозяйка была занята домашними делами, он взял ее сумку и из кошелька украл деньги. После чего поехал в город, обменял их на гривны и пошел тратить».

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Путивльский район

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