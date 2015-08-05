Кто в Сумах будет отпускать инсулин по льготным рецептам

В отделе здравоохранения сообщают, что отбор проводится с целью содействия развитию конкуренции и соблюдения требований действующего законодательства.
Субъекты хозяйствования должны соответствовать требованиям лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 929 от 30 ноября 2016 года, а также другим законодательным нормам, связанных с отпуском лекарственных средств по рецептам врачей.
Данным субъектам хозяйствования необходимо подать заявление о желании принять участие в отпуск препаратов инсулина на основании льготных рецептов, и следующие документы:
- заверенную копию лицензии на право осуществления деятельности по реализации лекарственных средств;
- копии договоров с поставщиками по полному ассортименту препаратов для лиц, больных сахарным и несахарным диабетом;
- подтверждение имеющегося квалифицированного персонала для приема, учета, контроля качества и отпуска препаратов инсулина;
- подтверждение наличия технического обеспечения для ведения единого электронного реестра отпущенных лекарственных средств для больных сахарным и несахарным диабетом;
- гарантийное обязательство по обеспечению требований «холодовой цепи» при получении, хранении, транспортировке и отпуске препаратов инсулина, наличие помещений с холодильными камерами или холодильниками; наличие специализированного автотранспорта;
- соблюдение требований постановления Кабинета Министров Украины № 955 от 17 октября 2008 года «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» при установлении отпускных цен на препараты.
Кроме того, субъектами хозяйствования могут быть поданы документы, указывающие на предыдущий опыт работы по реализации пилотных проектов или выполнения аналогичных программ.
Прием документов проводится по адресу: ул. Леваневского, 26 (отдел здравоохранения) в срок до 11 января 2019 (включительно).
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