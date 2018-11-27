Получателям субсидий придется оплатить счета самостоятельно в случае задержек со стороны государства Начавшаяся в Украине с 1 января монетизация субсидий также не предусматривает свободное обращение полученными средствами.

При задержке выплат от государства субсидиантам придется платить полный счет самостоятельно, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», комментируя постановление правительства о монетизации субсидий с 1 января 2019 года, пишет УНИАН.

«К сожалению, наши замечания и предложения не учтены. Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно, без преград, распоряжались ими. Вместо этого деньгами и дальше будут распоряжаться поставщики услуг», - говорится в сообщении.

«И маленькая изюминка - если государство не будет рассчитываться вовремя, субсидиантам придется платить полный счет самостоятельно», - добавили в пресс-службе.

Напомним: Кабинет министров ввел монетизацию субсидий для населения Украины с 1 января 2019 года. Постановлением предусматривается, что с 1 января 2019 года в денежной форме субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. Домохозяйства, которым субсидия уже назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим сегодня порядком путем перечисления бюджетных денег местными органами социальной защиты населения на счета организаций, которые предоставляют услуги.

С мая 2019 года субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые ее получают на отопительный сезон, а также начнут в денежном виде предоставляться льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.