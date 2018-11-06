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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:151

На Сумщине объединили два избирательных участка в один

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 27 декабря 2018 года № 259 были внесены изменения в постановление ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82.

Изменениями в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе в пределах Сумской области (одномандатный избирательный округ № 159) были объединены два избирательных участка в Конотопском районе - 590185 (в селе Духановка) и 590186 (села Анютино и Бережное) в участок № 590185 (села Духановка, Анютино, Бережное).

Также Постановлением ЦИК был ликвидирован избирательный участок № 590186.

Общество Выборы Конотопский район
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